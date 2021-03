Ex Ilva: giovedì al Mise riunione su produzione siderurgica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunirà giovedì 18 alle 17:30 al Mise il primo tavolo sulla produzione siderurgica italiana presieduto dal ministro Giancarlo Giorgetti. Presenti, tra gli altri, anche i ministri Mara Carfagna, Roberto Cingolani, e Daniele Franco, mentre per Invitalia ci sarà Domenico Arcuri e Fabrizio Palermo per Cdp. All’attenzione del tavolo ovviamente la crisi ex Ilva e la ricerca di un nuovo metodo di lavoro, si pensa a un accordo di programma, che permetta di utilizzare i fondi disponibili, anche di ambito europeo, per i necessari adeguamenti tecnologici nel rispetto dei vincoli ambientali. Serve un cambio di passo, si fa notare al Mise, da parte di tutti gli attori in causa affinché, superate le contrapposizioni, possa finalmente essere trovata una soluzione per permettere il mantenimento e lo sviluppo della produzione dell’acciaio in Italia. (Rin)