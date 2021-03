Brasile: Prosul, Bolsonaro chiede sostegno organizzazioni internazionali in lotta a pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Bolsonaro ha anche sottolineato che il Brasile è determinato a lavorare per promuovere lo sviluppo sostenibile della regione amazzonica e del Sud America, "con il sostegno alla libera iniziativa e all'apertura economica". "Sottolineo il mio entusiasmo per la strutturazione dell'iniziativa Amazon, volta a finanziare lo sviluppo sostenibile in quella regione, e che sarà discussa in una delle sessioni parallele dell'incontro annuale della Idb. Nel 2019 il Brasile ha inviato alla banca una proposta per creare un fondo non solo per il finanziamento, ma anche per la mobilitazione di capitali privati, finalizzato a stimolare l'enorme potenziale della bioeconomia amazzonica", ha detto il presidente. Secondo Bolsonaro, l'economia brasiliana ha già avviato il suo percorso di ripresa e il governo è "fermamente determinato" ad approvare misure "che consentiranno la crescita sostenuta della nostra economia nei prossimi anni", come le riforme amministrative e fiscali, il nuovo fallimento legge e privatizzazione delle società statali. (Brb)