- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene al webinar "160 anni di unità d'Italia -150 anni di Roma Capitale: il valore di Roma, città accogliente, inclusiva e sostenibile. La Capitale di tutti gli italiani". In diretta streaming – Ore 10REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene alla tavola rotonda: 'Disabilità e contesti di lavoro: quali impatto e sostenibilità per le Politiche di inclusione sociale e lavorativa?'. L'evento è promosso nell'ambito di DNA - Difference in Addition, progetto sulla Diversity & Inclusion di PerFormare Srl impresa sociale. Diretta streaming - Ore 10.VARIE- Da Liberare Roma confronto con partiti e candidati su idee del programma. Conferenza stampa con Livia Turco, Giovanni Ragone e Patrizia Ricci del comitato scientifico del movimento, insieme ad Andrea Catarci e Amedeo Ciaccheri. Alla conferenza stampa parteciperanno inoltre il segretario cittadino del Pd Andrea Casu; di Azione, Flavia De Gregorio; di Sinistra italiana, Adriano Labbucci; del Psi, Andrea Silvestrini; di Articolo Uno, Piero Latino; di Italia viva, Marco Cappa e Eleonora De Santis; dei Radicali, Leone Barilli. Ed anche le forze sindacali con Cgil, Natale Di Cola; Cisl, Giancarlo Cosentino; Uil, Alberto Civica e Giuliano Sciotti. Diretta Facebook - Ore 12 (Rer)