Russia: Forum di San Pietroburgo 2021 si terrà a giugno in presenza

- Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo nel 2021 si terrà nel formato tradizionale, in presenza. Il Forum si svolgerà dal 2 al 5 giugno presso l'Expoforum della città russa. È quanto confermato dalla fondazione Roscongress, che organizza l'evento. "Il Forum si terrà nel tradizionale formato in presenza utilizzando moderne tecnologie digitali che offrono la possibilità di trasmettere gli eventi. I partecipanti stranieri stanno attivamente esprimendo interesse per la partecipazione a pieno agli eventi del forum", si legge in un comunicato. (Rum)