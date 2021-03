Reddito cittadinanza: M5s, argine a crisi sociale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle afferma sulla sua pagina Facebook: "Durante la pandemia, con il reddito di cittadinanza abbiamo aiutato concretamente oltre 1,2 milioni di famiglie. Circa 3 milioni di cittadini che, da Nord a Sud, hanno avuto lo Stato al proprio fianco in un momento di difficoltà mai vissuto prima. Insieme agli interventi di sostegno messi in campo per lavoratori, famiglie e imprese - continua il M5s -, il reddito ha rappresentato l'argine che ha evitato che la crisi economica causata dal Covid-19 si trasformasse in crisi sociale. Ecco perché, oggi più che mai, rivendichiamo con orgoglio di aver introdotto questa misura di civiltà. Grazie al lavoro iniziato dal Movimento cinque stelle con il Conte II e portato avanti con il nuovo governo, nel decreto Sostegno ci saranno ulteriori risorse per finanziare il reddito di cittadinanza e non lasciare nessuno indietro". (segue) (Rin)