Reddito cittadinanza: M5s, argine a crisi sociale del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post aggiunge: "Risorse che servono ora, ecco perché anche oggi chiediamo di fare in fretta visto che sono passati due mesi da quando il Parlamento ha dato il via libera allo scostamento di bilancio da 32 miliardi. Allo stesso tempo, siamo impegnati a completare il piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, con un investimento in capitale umano ed infrastrutture senza precedenti. Ecco perché ci siamo". (Rin)