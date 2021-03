Ambiente: Lega, transizione ecologica generi sviluppo, chiediamo a Cingolani pragmatismo e risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo della Lega nelle commissioni Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato Elena Lucchini, Luca Briziarelli, Diego Binelli e Roberto Marti affermano che "le linee programmatiche illustrate oggi dal ministro Cingolani sono ambiziose e positive, ma perché possano realizzarsi servono cambiamenti radicali, non solo risorse ma pragmatismo e semplificazione. La transizione ecologica va bene se genera sviluppo - continuano i parlamentari in una nota -, per questo abbiamo richiamato l'attenzione del ministro su lotta al dissesto idrogeologico, tutela del patrimonio idrico, investimento sulle fonti energetiche e definitiva risoluzione del problema della gestione integrata dei rifiuti attraverso il completamento e il potenziamento del sistema impiantistico sopratutto nelle Regioni che più sono carenti. Per la Lega queste sono priorità imprescindibili". (Com)