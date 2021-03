Libia: Cozzolino (Pd), non minacciare prospettive pace, servono sforzi per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia, le prospettive di stabilità e pace non dovrebbero essere minacciate e ma servono sforzi per attuare pienamente l'accordo di cessate il fuoco. Lo ha dichiarato, a seguito della conferma e del giuramento del nuovo governo di unità nazionale della Libia, il presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, il parlamentare europeo Andrea Cozzolino (Pd). "In occasione del voto di approvazione della Camera dei rappresentanti e del loro giuramento, mi congratulo vivamente con il primo ministro Abdulhamid Dabaiba e con tutti i membri del suo Governo di unità nazionale. In effetti, la formazione del nuovo governo segna una tappa importante e attesa da tempo nel processo politico verso una Libia unificata, pacifica e democratica. Unisco la mia voce all'Alto rappresentante dell'Ue" per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, "nell'esprimere il mio apprezzamento per gli sforzi consentiti da tutte le parti libiche coinvolte. Mettendo da parte alcune delle loro richieste particolari, hanno assicurato che prevalesse lo spirito di unità nazionale e di riconciliazione", ha aggiunto Cozzolino. (segue) (Beb)