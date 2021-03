Libia: Cozzolino (Pd), non minacciare prospettive pace, servono sforzi per cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di presidente della delegazione del Maghreb del Parlamento europeo, sono fiducioso che i miei omologhi libici della Camera dei rappresentanti continueranno a collaborare in modo molto costruttivo e uniranno le forze con il governo di unità nazionale e l'Alta commissione elettorale nazionale per fare tutti i preparativi necessari per lo svolgimento delle elezioni nazionali", ha proseguito. "In questa fase cruciale della storia della Libia, le prospettive di stabilità e pace non dovrebbero essere minacciate da alcuno disturbo. Dovrebbero essere fatti tutti gli sforzi per attuare pienamente l'accordo di cessate il fuoco. I combattenti stranieri dovrebbero essere ritirati. Dovrebbe essere attuata efficacemente una riforma globale nel settore della sicurezza, anche mediante lo smantellamento delle milizie e l'unificazione delle forze armate sotto il controllo civile", ha specificato. "Assicuriamo che il Parlamento europeo, che gode di una lunga e completa esperienza in campo elettorale, è pronto a impegnarsi in un dialogo onnicomprensivo con le nostre controparti libiche al fine di sostenere lo sforzo collettivo verso una Libia unificata e democratica a vantaggio di tutti i cittadini libici", ha concluso. (Beb)