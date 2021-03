Milano: Comazzi (FI) a Bussolati (Pd), tanti assembramenti sui mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo le difficoltà di Bussolati, costretto a difendere un sindaco che ha preso le distanze dal Pd per aderire a un altro partito. Dal momento che è interessato al tema potrebbe però aiutarci a segnalare all’assessore Granelli i tanti assembramenti che si verificano sui mezzi pubblici tra cui – per citarne solo alcuni – alcuni convogli delle linee 90 e 91, 924, 39, 75 e 73, oltre ai vagoni delle linee M5 e M1, che decine di milanesi mi segnalano essere pieni alle 18, quando la maggior parte delle persone esce da lavoro”. Così Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, replica in una nota al consigliere regionale Pietro Bussolati. (Com)