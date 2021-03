Latina: anziano muore dopo aggressione fuori chiesa a Gaeta, candidato sindaco "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anziano di Gaeta è morto a seguito delle botte ricevute da un uomo di 47 anni. Senza un apparente motivo l'aggressore, secondo le prime ricostruzioni, ha colpito violentemente al volto l'anziano che attendeva la moglie fuori al piazzale esterno alla chiesa, dopo aver assistito alla funzione. "Resto letteralmente atterrito dalla notizia letta pochi minuti fa della morte di un nostro anziano concittadino deceduto a causa delle percosse ricevute da un uomo molto più giovane di lui - dichiarano in una nota il candidato sindaco per le elezioni amministrative del prossimo anno a Gaeta Antonio Salone e l'ideatore del suo progetto politico Luigi Zazzaro, lanciano un grido di allarme in città e contro la violenza che sembra dilagare tra giovani e meno giovani - Questa atmosfera di violenza, motivata o meno, è inaccettabile. Certo peggio è sapere che si uccide un uomo anziano a forza di botte, senza nemmeno che vi sia al momento una ragione, se di ragione si può parlare, insomma un movente, ma per il solo fatto di trovarsi la domenica mattina, dopo essersi recato alla messa in compagnia della moglie, nel posto sbagliato e improvvisamente ritrovarsi in una pozza di sangue, lascia amareggiati, sofferenti e sconfitti, tutti". (segue) (Rer)