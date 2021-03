Russia: Cremlino, Putin dovrebbe partecipare in presenza a Spief 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, dovrebbe prendere parte in presenza al prossimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov rispondendo ad una domanda in conferenza stampa. "Ci aspettiamo di sì", ha detto. Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo nel 2021 si terrà nel formato tradizionale, in presenza. Il Forum si svolgerà dal 2 al 5 giugno presso l'Expoforum della città russa, comeq confermato dalla fondazione Roscongress, che organizza l'evento. "Il Forum si terrà nel tradizionale formato in presenza utilizzando moderne tecnologie digitali che offrono la possibilità di trasmettere gli eventi. I partecipanti stranieri stanno attivamente esprimendo interesse per la partecipazione a pieno agli eventi del forum", si legge in un comunicato. (Rum)