Tunisia: ufficio presidenza, visita Saied in Libia è visita politica “per eccellenza”

- La visita in Libia del presidente della Tunisia, Kais Saied, prevista per domani, è “una visita politica per eccellenza” e riflette la volontà di stabilire “nuove visioni” della cooperazione tra i due Paesi. Lo ha detto l’incaricato per gli Affari arabi e africani presso il gabinetto presidenziale di Tunisi, Walid Hajem, in una dichiarazione all’agenzia di stampa tunisina “Tap”. “Questa visita pone inoltre l’accento sulla determinazione della Tunisia a mettere a disposizione delle autorità libiche la sua esperienza e le sue competenze”, ha aggiunto. Durante la visita Saied effettuerà due incontri, rispettivamente con il presidente del nuovo Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, e con il primo ministro, Abdulhamid Dabaiba. Dopo i due colloqui avrà luogo una conferenza stampa congiunta, ha aggiunto Hajem. Il capo dello Stato di Tunisi sarà accompagnato dal ministro degli Affari esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’estero, Othman Jerandi. (segue) (Tut)