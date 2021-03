Tunisia: ufficio presidenza, visita Saied in Libia è visita politica “per eccellenza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato rilasciato questa mattina, la presidenza tunisina ha sottolineato che questa visita fa parte del sostegno tunisino al processo democratico in Libia e costituirà l'occasione per rilanciare la cooperazione bilaterale nei diversi ambiti. La visita rappresenta inoltre un’occasione per “concepire nuove visioni che consolideranno il processo di cooperazione distinta esistente fra Tunisia e Libia, e getteranno le basi reali di una solidarietà globale in risposta alle aspirazioni legittime dei due popoli fratelli, per la stabilità e lo sviluppo, prosegue la nota. Si tratta della prima visita di un capo di Stato straniero da quando il nuovo presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohammed Menfi, ha prestato giuramento ieri mentre oggi il governo guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba ha ricevuto le consegne dal premier uscente, Fayez al Sarraj, in una cerimonia a Tripoli. (Tut)