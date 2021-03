Rifiuti: "amore" e regalie tra Lozza e Tosini per gestire le discariche nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I soldi ti sono arrivati? I soldi miei” Lo diceva il 25 giugno 2020 in una telefonata intercettata Flaminia Tosini, direttore regionale del dipartimento politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, a Valter Lozza, titolare della Mad, delle discariche di Roccasecca e Civitavecchia, e fortemente interessato a realizzare la discarica di Roma a Monte Carnevale. I soldi a cui si riferiva la dirigente erano i 665mila euro che la Regione Lazio per lavori di spostamento terra. Nella stessa conversazione Lozza informava la donna di una altro pagamento ricevuto per quasi tre milioni di euro e aggiungeva: “e amore con tutti sti soldi dove scappamo, dove scappamo con tutti sti soldi”. Al consiglio di lei di investirli per un futuro più tranquillo, Lozza rispondeva: “qualcosa ci faremo”. Nell’ordinanza con cui entrambi sono stati arrestati questa mattina si legge che i dialoghi hanno svelato “che l’interesse della Tosini non era circoscritto alle sole regalie” borse costose e viaggi “ma era decisamente orientato ad incrementare le ‘tasche’ del Lozza con il quale ne condivideva i profitti”. (segue) (Rer)