Rifiuti: "amore" e regalie tra Lozza e Tosini per gestire le discariche nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vicenda, quella dell’arresto odierno della dirigente della regione e dell’imprenditore in pole position per la realizzazione della discarica di Roma a Monte Carnevale che lascia sconcertati per come si sia evoluta quella che sembrava essere la soluzione principale per risolvere i problemi dei rifiuti nella Capitale e viene da chiedersi se, tutto quanto sia riconducibile agli unici due indagati citati, o se ve ne siano altri. Dalla procura di Roma fanno sapere che "non è questa informazione di cui si può discutere", quindi senza confermare ma neanche smentire. Restano quindi le responsabilità gravi dei due che il Gip nell’ordinanza di arresto ha ravvisato “il totale asservimento della Tosini e delle sue funzioni pubbliche agli interessi privati del Lozza. Si ritiene, infatti che i regali di ingente valore (borse di Prada e bracciali di Cartier, viaggi di piacere) descritti nella imputazione, corrispondano alle utilità immediate e dirette percepite dall’indagata a fronte delle illecite azioni amministrative, ma che rappresentano la manifestazione esterna e palpabile dell’indebito arricchimento del Lozza, con il quale la Tosini condivideva gli interessi delle società coinvolte dalle determinazioni regionali”. (segue) (Rer)