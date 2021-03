Rifiuti: "amore" e regalie tra Lozza e Tosini per gestire le discariche nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magistrato dice questo riferendosi a diverse azioni compiute dalla donna per agevolare l’imprenditore, finanche la messa a punto di una vera e propria trappola per costringere l’imprenditore Daniele Piacentini, titolare della società Ngr, proprietario di un terreno nelle mire dell’imprenditore Valter Lozza, a cedere a quest’ultimo il 70 per cento delle quote azionarie. “L’indagata - si legge nell’ordinanza - aveva astutamente messo in atto un piano volto a indirizzare forzosamente la determina del Piacentini (Daniele) nel concedere al Lozza la quota maggioritaria del capitale sociale della Ngr srl, rappresentandogli la concreta ed imminente possibilità di esproprio del terreno situato in località Malmone”. La Tosini aveva convocato in Regione l’imprenditore tendendo la trappola della possibile espropriazione e “il Piacentini si vedeva costretto a cedere la maggioranza qualificata delle quote della società della Ngr a Lozza Valter il quale ne diveniva anche amministratore”. (segue) (Rer)