Rifiuti: "amore" e regalie tra Lozza e Tosini per gestire le discariche nel Lazio (4)

- Secondo la procura e il Gip del tribunale di Roma, l’indagata manipolava le procedure per indirizzare l’individuazione della futura discarica di Roma e favorire l’imprenditore Valter Lozza. “Pur ricoprendo un incarico piuttosto delicato - si legge nell’ordinanza -, con una straordinaria astuzia e una inconsueta disinvoltura” l’indagata “ha manipolato la procedura amministrativa volta alla individuazione della prossima discarica di rifiuti solidi urbani della Capitale e lo faceva ricorrendo ad indebite scorciatoie. In perfetta sintonia operativa con il Lozza” riusciva “ad accelerare la procedura di destinazione del terreno di località Malmone a discarica di inerti che, concordemente, avrebbero gradualmente convertito sa discarica di rifiuti solidi urbani della Capitale e lo faceva ricorrendo alla procedura di integrazione e non già dell’avvio ex novo del Via (Valutazione di impatto ambientale)”. (segue) (Rer)