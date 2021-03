Rifiuti: "amore" e regalie tra Lozza e Tosini per gestire le discariche nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi c’erano le discariche di Civitavecchia e quella di Roccasecca di proprietà di Lozza che, inspiegabilmente, invece della chiusura perché sature, continuavano a crescere. L’indagata “orientava le determinazioni regionali in tema di rifiuti -dice il Gip- , agli interessi dell’amico imprenditore” a Civitavecchia “assicurando al Lozza l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi” e a Roccasecca “riuscendo a manipolare le determinazioni di altri organi dello Stato (la Presidenza del Consiglio dei Ministri) assicurando al Lozza la conferma dell’innalzamento della quota della discarica (a 17,70 metri come stabiliti originariamente dalla Regione Lazio)”. (segue) (Rer)