Rifiuti: "amore" e regalie tra Lozza e Tosini per gestire le discariche nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure cautelari degli arresti domiciliari, quindi, sono state necessarie perché, secondo il gip che le ha richieste, “Gli innumerevoli servigi resi al Lozza in dispregio di ogni minima regola di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione hanno descritto una donna totalmente indifferente ai risvolti pericolosi delle sue illecite determinazioni ma hanno anche delineato lo spregevole tratto affaristico che ha governato e orientato gli indebiti comportamenti del funzionario pubblico”. Inoltre il gip sostiene anche che “I contatti e le aderenze che Flaminia Tosini e Valter Lozza possiedono, ciascuno nel settore di competenza, connotano di concretezza e attualità il pericolo che il protrarsi di tali illecite condotte possa sfociare in determinazioni amministrative ancor più pericolose per la collettività (ad esempio destinando il sito di Monte Carnevale a discarica di Rsu della Capitale)”. (Rer)