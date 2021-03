Giustizia: Fd'I, no a compromessi al ribasso tra forze politiche diverse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carolina Varchi e Ciro Maschio, deputati di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia, affermano: "Riforma del Consiglio superiore della magistratura, certezza della pena, nuove assunzioni in Polizia penitenziaria, investimenti nell'architettura carceraria e abolizione della riforma Bonafede sulla prescrizione. Sono tanti - continuano i due parlamentari in una nota - i temi affrontati da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia nell'incontro con il ministro Cartabia". Gli esponenti di Fd'I aggiungono: "Dopo la parentesi buia dovuta alla scandalosa guida grillina occorre ridare subito efficienza alla macchina della giustizia civile, penale e tributaria. Ci auguriamo che il ministro Cartabia possa attuare riforme concrete per il bene della giustizia senza che le forze politiche eterogenee che compongono l'attuale maggioranza la obblighino ad inaccettabili compromessi al ribasso". (Com)