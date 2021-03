Covid: Regno Unito, primi due casi di variante identificata nelle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la salute pubblica britannica ha affermato che sta indagando su due casi nel Regno Unito di un'altra variante di coronavirus, identificata per la prima volta nelle Filippine. Uno dei casi era collegato a viaggi internazionali, mentre l'altro è ancora da chiarire. Inoltre le autorità sanitarie del Regno hanno registrato oggi due nuovi casi di variante brasiliana. Uno è stato rilevato nelle West Midlands e uno nel borgo londinese di Haringey. Entrambi i casi sono legati a viaggi internazionali in Brasile. Gli ultimi casi portano il numero totale di soggetti contagiati dalla variante brasiliana a 12. (Rel)