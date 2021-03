Covid: Kyriakides (Ue), sospensione vaccini AstraZeneca rientra in "competenze nazionali" Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione presa da alcuni Stati membri dell'Unione europea di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino di AstraZeneca, rientra "nelle loro competenze nazionali". Lo ha detto la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, in conferenza stampa a Bruxelles. "Aspettiamo la decisione dell'Ema giovedì: è cruciale che i cittadini abbiano fiducia nei vaccini", ha aggiunto. La commissaria europea alla Salute ha inoltre invitato i Paesi europei "a utilizzare tutte le dosi disponibili, capiamo che gli Stati vogliano mantenere la seconda dose, ma dovranno essere pronti ad accelerare nel secondo trimestre dell'anno quando le forniture aumenteranno". (Beb)