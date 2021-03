Autostrade: da Atlantia via libera a proroga per revisione offerta di Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha dato via libera alla proroga fino al 27 marzo per il consorzio a guida Cassa depositi e prestiti (in cordata con gli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquarie), per la presentazione di un’offerta vincolante per l’88 per cento di Autostrade per l’Italia. Il Cda, si legge in una nota, ha preso della “disponibilità avanzata con lettera del 12 marzo 2021”, accogliendo la richiesta con l’intento di “verificare la possibilità di introdurre i necessari miglioramenti, e indicando altresì che, in caso di concreti sviluppi, la nuova offerta abbia un periodo di validità tale da consentire di sottoporla all’esame dell’assemblea degli azionisti, dopo averne valutato la coerenza con l’interesse sociale". (Com)