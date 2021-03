© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEEvento di apertura dell’edizione 2021 della Milano Digital Week. Intervengono, tra gli altri, il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digital Vittorio Colao, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessora alla Trasformazione digitale e ai Servizi civici Roberta Cocco, l’asessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini.Streaming sul sito di Milano Digital Week (ore 18.00)REGIONEIl consigliere regionale della Lega Massimiliano Bastoni, in qualità di segretario della commissione Carceri, si reca all'ospedale Niguarda per verificare le condizioni di Fabrizio Corona.Ospedale Niguarda di Milano (dalle 10.00 alle 12.00)Commissione regionale Sanità.Modalità telematica (ore 10.30)Approfondimento di Lombardia Notizie dedicato alla produzione del vino in Lombardia nell'annata 2020 e alle nuove misure a sostegno del comparto vitivinicolo con l’assessore regionale all' Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, rappresentanti dei consorzi vitivinicoli lombardi e Hosam Eldin, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier Lombardia.Pagina Facebook di Lombardia Notizie Online (ore 15.30)VARIEWorkshop della Città metropolitana di Milano (CMM) sull’agenda di sviluppo sostenibile. Intervengono, tra gli altri, Michela Palestra, consigliera metropolitana delegata all'Ambiente; Emilio De Vita, direttore Area ambiente e tutela del territorio CMM; Isabella Susi Botto, direttrice Settore pianificazione territoriale e generale CMM; Raffaella Quitadamo, direttrice Settore rifiuti e bonifiche CMM e Walter Vitali, Asvis.Modalità telematica (dalle 9.00 alle 13.30)Conferenza stampa della Cisl “Le famiglie di Bergamo attraverso i dati dell’Isee”. Intervengono Mario Gatti, segretario CISL Bergamo, e Loredana Poli e Marcella Messina, assessori del Comune di Bergamo.Sede Cisl - Sala Bombardieri, via Carnovali - Bergamo (ore 14.00)Per il ciclo di conferenze digitali di Triennale Upside Down “A New European Bauhaus: Belgium”, con Audrey Contesse, direttrice dell'Institutculturel d'architecture Wallonie-Bruxelles; Nikolaus Hirsch, direttore artistico del Civa di Bruxelles; Sofie De Caigny, direttrice del Vai - Vlaams Architectuurinstituut; Bas Smets, architetto del paesaggio. Introducono Céline Flagothier, consigliere economico - rappresentante Wallonie-Bruxelles International in Italia, e Geert De Proost, consigliere - rappresentante generale della comunità fiamminga e della Regione delle Fiandre. Modera Marco Sammicheli, sovrintendente Museo del Design Italiano, international relations chief officer di Triennale Milano.Modalità telematica (ore 18.00)(Rem)