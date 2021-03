Covid: rapporto Iss-Inail-Aifa, consigliabili due metri distanziamento senza mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il documento "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-Covid-19"redatto dal gruppo di lavoro Iss, Ministero della Salute, Aifa e Inail, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare" per evitare il contagio "e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)". Relativamente al distanziamento fisico, ad ogni modo, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali.(Rin)