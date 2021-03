Medio Oriente: gruppi palestinesi siglano codice di condotta per elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di 15 gruppi palestinesi hanno firmato oggi al Cairo un codice di condotta per disciplinare le prossime elezioni generali, le prime dal 2006, previste per il 22 maggio. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata palestinese in Egitto. La notizia giunge dopo che oggi i rappresentanti dei gruppi si sono incontrati al Cairo per il secondo round del dialogo intra-palestinese, mediato dalle autorità egiziane. I gruppi hanno promesso di rispettare la Legge 1/2007 sulle elezioni generali, come anche tutte le decisioni, direttive e regolamenti emanati dalla Commissione elettorale centrale palestinese. Le parti hanno inoltre promesso di rispettare pienamente la polizia palestinese, che garantirà la sicurezza del processo elettorale, come pure gli osservatori (palestinesi, arabi e internazionali), e di cooperare con loro nel monitoraggio delle elezioni. In base al codice di condotta, i gruppi rispetteranno anche il principio del voto segreto, il diritto dell’elettore di scegliere liberamente la propria lista, e l’astensione da propaganda elettorale che includa qualunque incitamento contro gli avversari, calunnia, diffamazione e insulto ai candidati. (segue) (Cae)