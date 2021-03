Medio Oriente: gruppi palestinesi siglano codice di condotta per elezioni generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno anche promesso di evitare di incitare a dispute fra i cittadini facendo appello a sentimenti religiosi, etnici, tribali, familiari o razziali. Tra gli impegni assunti dai gruppi figura anche quello a non sabotare la propaganda dei candidati mediante “azioni provocatorie”. I gruppi palestinesi si sono inoltre impegnati a non praticare alcuna forma di pressione, intimidazione, takfir (accuse di infedeltà religiosa contro avversari), violenza o forma di ricatto ai danni di candidati o elettori. Su tutto, le fazioni hanno concordato, in base al codice di condotta, di criminalizzare l’uso o il ricorso ad armi, promettendo di non utilizzarle durante raduni pubblici o comizi elettorali. Per quanto riguarda gli esiti, il codice di condotta ha regolato il processo per il ricorso contro i risultati, garantendo che tutte le parti rispetteranno i verdetti della Corte competente. Infine, i gruppi hanno confermato il loro impegno a rispettare i risultati finali delle elezioni legislative. Per monitorare la messa in atto del codice di condotta, i partecipanti al dialogo palestinese hanno concordato di formare un comitato nazionale per verificare che sia rispettato e aumentare la consapevolezza del pubblico al riguardo. (Cae)