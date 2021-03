Rifiuti: De Santis (M5s), no al piano Lazio di Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra scelta è chiara: no al piano rifiuti di Zingaretti. La loro, a giudicare dalle dichiarazioni successive agli arresti di questa mattina, sembra permanere ancora più chiara: insistono per una discarica, a Roma". Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis (M5s). "D’altronde dopo aver provato in questi anni a scaricare sulla Giunta Raggi la responsabilità del problema dei rifiuti nella Capitale, oggi la magistratura ha fatto luce sulla gestione dei rifiuti nella Regione Lazio: si evidenzierebbe un inquietante quadro di corruzione dove gli accusati avrebbero 'manipolato la procedura amministrativa volta alla individuazione della prossima discarica di rifiuti solidi urbani della Capitale, ricorrendo ad indebite scorciatoie' - aggiunge l'assessore -. Noi abbiamo provato a dirlo in tutte le sedi che il piano regionale dei Rifiuti messo a punto dalla Regione era sbagliato, e mentre lo facevamo veniva incendiato un’impianto per il trattamento dei rifiuti di Roma Capitale e provato a fare lo stesso con un altro. L’inchiesta di oggi offre una nuova luce per comprendere i meccanismi spesso torbidi che si muovono dietro alla gestione dei rifiuti e che noi combattiamo sin dal primo giorno. Per questo ci auguriamo che, almeno adesso, il presidente Zingaretti ritiri il proprio Piano Regionale dei Rifiuti e cancelli la discarica di Monte Carnevale. Il Pd che rappresenta i cittadini del Lazio in Regione, fino ad ora è parso quanto meno distratto nell’adottare le proprie decisioni in tema di rifiuti, spero quindi che gli elettori del Partito democratico possano avere un loro candidato alla guida della Capitale che dica subito che Roma non ha bisogno di una nuova discarica", conclude De Santis. (Rer)