Finanza: Equita, raccolta fondo Epd II raggiunge 131,5 milioni di commitment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Equita annuncia di aver concluso con successo un’ulteriore fase di raccolta del fondo di private debt Equita Private Debt Fund II, fondo chiuso di diritto italiano Pir compliant e gestito da Equita Capital Sgr. Stando al relativo comunicato stampa, la nuova fase di raccolta di – chiusa con 31,5 milioni di euro – ha visto quattro investitori istituzionali aggiungersi ai sottoscrittori del first closing realizzato a settembre 2020 con 100 milioni. Tra essi, prosegue la nota, spiccano le adesioni di un primario gruppo assicurativo italiano e di un importante fondo pensione nazionale. “Il closing siglato oggi ci avvicina al target finale di raccolta di 200 milioni di euro: siamo onorati di avere nel nostro fondo investitori istituzionali di primaria importanza, il loro ingresso rafforza ulteriormente la nostra base investitori e può rappresentare uno stimolo per altri soggetti istituzionali simili per avvicinarli al mondo del private debt, così come accade da anni negli altri paesi europei”, ha commentato Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita. Il fondo raggiunge quindi 131,5 milioni di euro, confermando il target di fundraising di 200 milioni. In parallelo al fundraising, prosegue la nota, il team continua le sue attività di deal sourcing con le quali ha già identificato altri tre target d’investimento che consentiranno di accelerare ulteriormente il deployment di Epd II nel corso del 2021, con evidenti benefici in termini di ritorno per gli investitori: a sei mesi dal first closing sono stati completati quattro investimenti per un totale di circa 42 milioni di euro con un target di ritorno atteso del 10 per cento. (Com)