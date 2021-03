Germania: Braakmann (Stba), non prevediamo calo drastico del Pil nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale di statistica (Stba) non prevede “un ulteriore calo drastico” del Pil della Germania nel primo trimestre del 2021. Tuttavia, il blocco generale per il contenimento del coronavirus, vigore nel Paese dal 16 dicembre scorso al 28 marzo, ha rallentato la ripresa”. È quanto affermato dal direttore per i dati sull'economia e i prezzi dello Stba, Albert Braakmann. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Braakmann ha evidenziato che, dagli ultimi dati elaborati dallo Stba, “non è possibile” determinare se, nei primi tre mesi dell'anno, il Pil della Germania si ridurrà leggermente, ristagnerà o addirittura sperimenterà una lieve crescita. “Sono possibili tutti questi risultati”, ha dichiarato il funzionario. Tuttavia, secondo lo Stba, non vi è motivo di essere pessimisti: la situazione dell'economia tedesca è, infatti, “migliore di quanto suggerisca la frustrazione” per il lockdown. Tale esito è stato favorito dal fatto che i settori produttivi non sono stati colpiti tanto duramente dal blocco generale quanto lo furono durante quello attuato nella scorsa primavera. Il lieve calo della produzione nei mesi di dicembre e gennaio è dovuto a “situazioni particolari” nei comparti dell'edilizia e dell'auto. (segue) (Geb)