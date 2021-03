Germania: Braakmann (Stba), non prevediamo calo drastico del Pil nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'ultima area, i dati di febbraio suggeriscono che la contrazione è stata di breve durata. In maniera analoga, nel settore delle costruzioni non si osservano segnali di prolungata tendenza al ribasso. Intanto, l'industria chimica e l'ingegneria meccanica sono rimaste su un percorso di crescita all'inizio dell'anno. Inoltre, gli ordini in arrivo nel settore manifatturiero sono promettenti e anche gli indicatori della fiducia confermano le speranze nella ripresa. La situazione appare peggiore nei settori legati al consumo e, talvolta in modo drammatico, nelle vendite al dettaglio, nella gastronomia e nel turismo. Si tratta dei comparti più colpiti dal lockdown. A ogni modo, gli ultimi dati segnano un aumento della propensione al consumo, con i tedeschi pronti a prendere d'assalto i negozi non appena torneranno alla normale attività, nel quadro del piano per le riaperture elaborato dal governo federale con gli esecutivi dei Laender. (Geb)