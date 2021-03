Covid: Gemelli, al Columbus hospital 4.350 pazienti curati in un anno, ecco bilancio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davvero ragguardevole lo sforzo profuso dalla Fondazione Policlinico Gemelli, al fianco della Regione Lazio – commenta il professor Marco Elefanti, direttore generale della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs - per contrastare gli effetti della pandemia. L’attività del Columbus Covid Hospital, ne è un esempio eloquente. Durante tutti questi mesi il Gemelli ha dovuto rimodulare e potenziare la sua attività per far fronte alle esigenze assistenziali poste dai pazienti con Covid-19, continuando ad occuparsi anche dei pazienti non Covid. E i 380 nuovi assunti di quest’anno in risposta all’emergenza danno un’idea della portata del nostro impegno", conclude Elefanti. "Un ringraziamento sentito - conclude la nota del Gemelli - va ai nostri donatori. Aziende, enti e privati cittadini che hanno supportato la Fondazione policlinico Gemelli in questa battaglia. Oltre a Eni Spa e Il Messaggero, ricordiamo in particolare: Cei, Banca d’Italia, Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, Reale Mutua Assicurazioni, Atlantia, Acea, Fincantieri, Edizione Srl, Gruppo Caltagirone, Gcf Generale Costruzioni Ferroviarie, Fondazione Irti, Super Elite , Federazione Italiana delle Bcc, Cattolica Assicurazioni, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fendi, Esselunga, Gruppo Tuo, Finleonardo, Fondazione Memmo, Terna, Gruppo Ferretti e Laura Biagiotti". (Com)