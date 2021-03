Lombardia: Bussolati (Pd), mentre attacca Area C Regione non fa nulla per pedaggi e bollo auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre attacca Area C la Regione non fa nulla per pedaggi autostradali e bollo auto". Il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati replica così al capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Gianluca Comazzi. "La Regione attacca il Comune di Milano per le sue scelte in tema di mobilità, ma non fa nulla di quello che le compete per sostenere i pendolari che ogni giorno si muovono per lavoro in Lombardia. La giunta Fontana non è intervenuta in nessun modo sui pedaggi autostradali e non ha nemmeno mantenuto l'impegno di sospendere il bollo auto agli agenti di commercio, preso con un ordine del giorno al Bilancio presentato dal Pd e approvato all'unanimità", commenta Bussolati, che conclude: "Facile criticare le scelte altrui. Più difficile, pare quasi impossibile in Regione assumersi le proprie responsabilità". (Com)