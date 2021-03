Spagna: tragedia di Freginals, il 20 marzo messa a Barcellona per ricordare vittime nel quinto anniversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del quinto anniversario del tragico incidente avvenuto a Freginals (provincia di Tarragona), in cui persero la vita 13 giovani di cui 7 studentesse Erasmus italiane, il consolato generale d'Italia a Barcellona, d'intesa con l'ambasciata italiana a Madrid e sentite le famiglie delle giovani vittime, ha organizzato la celebrazione di una Santa Messa il giorno 20 marzo 2021 alle ore 16.30 presso la Chiesa di Santa Anna di Barcellona (Carrer de Santa Anna, 29), considerata la Chiesa degli italiani. La funzione – che vuole rappresentare un commosso e sentito ricordo delle studentesse tragicamente strappate alla vita – sarà celebrata da don Luigi Usubelli, storico sacerdote della collettività italiana di Barcellona, e potrà essere seguita in diretta streaming anche dall'Italia. Parteciperanno presenzialmente l'ambasciatore Riccardo Guariglia con la consorte e la console generale Gaia Lucilla Danese, oltre ad alcune autorità locali. Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti, sarà presente anche una ristretta delegazione della comunità italiana, un gruppo di studenti, anche Erasmus, dell'Università di Barcellona e della Scuola statale Italiana. (Spm)