Rifiuti: Bordoni (Lega), discarica passo falso contro comitati e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: "La scelta di creare una discarica di servizio nella zona di Monte Carnevale, oltre a non tener conto delle numerose criticità della zona, si conferma un passo falso per i possibili condizionamenti che ci sarebbero dietro alla predisposizione di questo nuovo sito di smaltimento dei rifiuti su cui la procura di Roma ha aperto un'inchiesta". "Un luogo sulle cui caratteristiche avevamo espresso più di una perplessità: scegliere la Valle Galeria - aggiunge - significava intraprendere una strada di scontro con Comitati e cittadini già esasperati da Malagrotta. Ritengo necessario che si chieda alla Regione e al Comune di fare urgente chiarezza; per decenni i residenti della Valle Galeria hanno patito e convissuto con la discarica più grande d'Europa, ora occorre puntare al risanamento. In tutto questo – conclude Bordoni - continua a mancare una visione di prospettiva che consenta di uscire dalla logica dell'emergenza e di pianificare la realizzazione di impianti che permettano di trasformare i rifiuti in una risorsa. Per il bene di Roma questo situazione deve finire il prima possibile". (Com)