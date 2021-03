Alitalia: Vestager, Commissione ha ricevuto pre-notifica terzo aiuto per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non ha ricevuto la notifica di un nuovo pacchetto di aiuti da 200 milioni di euro ad Alitalia, ma una pre-notifica per un terzo aiuto per il Covid 19 al vettore italiano, che è attualmente in esame. Lo ha scritto la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, nella sua risposta all'interrogazione dell'eurodeputato del Partito popolare europeo, Andreas Schwab. "La Commissione ha la competenza esclusiva di garantire che gli aiuti di Stato siano compatibili con il mercato interno. Deve garantire che gli aiuti di Stato non violino il diritto dell'Unione", ha scritto. "Diversi fattori possono essere presi in considerazione per valutare se esiste una continuità economica", ha aggiunto. "Se una procedura di gara pubblica, aperta, trasparente, incondizionata e non discriminatoria è il modo migliore per stabilire un prezzo di mercato, non è indispensabile per stabilire la discontinuità economica o per garantire il rispetto del principio dell'operatore di mercato", ha continuato. "La Commissione non ha ancora ricevuto tale notifica. La Commissione ha ricevuto una pre-notifica per un terzo aiuto" legato al Covid 19 "ad Alitalia, che è attualmente in esame. La Commissione è in contatto con le autorità italiane riguardo alla prevista creazione dell'Ita. Le informazioni fornite dalle autorità italiane sono attualmente in fase di esame", ha concluso. (Beb)