Violenza donne: abusa di 15enne disabile a casa per la Dad, arrestato 47enne a Milano

- Un uomo di 47 anni è stato arrestato oggi dalla Polizia locale di Milano, su disposizione del gip Giulio Fanales, per violenza sessuale pluriaggravata per aver ripetutamente abusato, tra il novembre 2020 e il febbraio 2021, di una ragazzina disabile di 15 anni. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, sono partite a seguito di una visita della vittima al pronto soccorso per dei dolori addominali. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti del dipartimento "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli", il 47enne avrebbe violentato la ragazzina con problemi di natura cognitiva approfittandosi della sua condizione di inferiorità mentre i due erano da soli a casa. Nell'appartamento in cui la vittima abitava con la madre single vivevano in affitto anche il 47enne e la sua compagna nonché amica della donna. Durante il giorno le due donne era fuori di casa per lavoro, lasciando la 15enne insieme all'uomo disoccupato. A causa delle restrizioni anti-covid la vittima, infatti, non andava a scuola ma restava a casa facendo la didattica a distanza. Nei confronti del 47enne il gip ha applicato la misura della custodia cautelare ravvisando tutte le esigenze, tra cui il pericolo di reiterazione. L'indagato ha mostrato - osserva il gip Fanales nel provvedimento - una "massima determinazione" a commettere l'aggressione sessuale e per la sua "libidine potrebbe cercare altre vittime" minorenni con cui "potrebbe venire in contatto". Da quanto si è saputo il 47enne, sentito dagli investigatori, non avrebbe negato i rapporti sessuali con la vittima e si sarebbe giustificato dicendo che la ragazzina era consenziente. (Rem)