Covid: Viminale a prefetti, maggiori controlli in aree urbane a rischio assembramento nei festivi e prefestivi

- "Tenuto conto che le disposizioni in commento introducono una disciplina più rigorosa al precipuo fine di contenere, nella massima misura, la diffusività del virus, contribuendo così alla tenuta del sistema sanitario, la relativa applicazione dovrà essere sostenuta da un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei controlli". E' quanto si legge nella circolare inviata dal Viminale ai prefetti, firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, in merito all'applicazione delle misure anti Covid-19. "Si raccomanda, pertanto - continua il testo -, che i servizi territoriali vengano disposti con accuratezza e si concentrino specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive".(Rin)