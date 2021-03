Francia: Covid, autorità sanitaria dà via libera ad autotest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Alta autorità della Salute (Has) ha dato il via libera all'utilizzo di autotest per il coronavirus da effettuare per via nasale. Questi strumenti possono essere usati a partire dai 15 anni e danno risultati in circa mezz'ora. Il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, il 14 marzo ha affermato che gli autotest saranno di "facile accesso" e potranno essere messi in commercio a partire da questa settimana. (Frp)