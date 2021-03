Lazio: Patanè (Pd), bene bando Regione a sostegno Lis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avviso da 200 mila euro da destinare ad interventi di interpretariato per la Lingua italiana dei segni, la Regione Lazio "fa un ulteriore passo in avanti sul tema della tutela dei diritti delle persone sorde". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, Consigliere regionale del Pd. "Con l'approvazione della legge 6/2015, di cui sono stato primo firmatario - aggiunge Patanè - il Lazio è stata la prima istituzione in Italia a dotarsi di uno strumento normativo per la promozione del riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva, dando loro diritto alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi della pubblica amministrazione, cosi come sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità". "L'avviso pubblicato oggi, grazie al lavoro e all'impegno dell'assessore Alessandra Troncarelli - conclude Patanè - rappresenta un ulteriore tassello sulla strada del pieno riconoscimento dei diritti universali, frutto di un approccio capace di offrire a tutti le stesse opportunità di partecipazione e autonomia anche abbattendo qualsiasi barriera alla comprensione". (Com)