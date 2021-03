Roma: Ghera-Figliomeni (Fd'I), potenziare personale e ampliare spazi cimiteriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte incremento di decessi a causa dell'epidemia e la conseguente necessità di provvedere alla tumulazione di un ingente numero di salme in breve tempo, "ha evidenziato le forti carenze strutturali dei cimiteri della Capitale e del territorio sub urbano. In pratica si corre il rischio che a breve possano mancare i loculi per accogliere i defunti, non avendo l'amministrazione Raggi provveduto agli ampliamenti previsti". Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio, Francesco Figliomeni (Fd'I) vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Pesanti ritardi - spiegano - si registrano nella concessione delle licenze edilizie per la costruzione di tombe nel cimitero di Prima Porta per il quale tante richieste presentate da privati ed agenzie funebri risultano inevase. Al cimitero del Verano ci sono da tempo alcune centinaia di loculi vuoti, ma ancora non vengono messi all'asta dal Comune. La mancanza di personale già riscontrata prima del Coronavirus, rende oltremodo difficoltoso il reperimento di nuove sepolture, anche perché la procedura di riesumazione e trasferimento all'ossario per avvenuta scadenza della concessione dei loculi, è stata molto rallentata non essendoci sufficienti operatori cimiteriali per provvedere alle cosiddette seconde sepolture e contemporaneamente, alla tumulazione delle salme che afferiscono ogni giorno". (segue) (Com)