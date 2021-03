Roma: Ghera-Figliomeni (Fd'I), potenziare personale e ampliare spazi cimiteriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rileviamo a questo proposito il mancato completamento del concorso per 20 seppellitori che se fossero stati assunti, avrebbero compensato le defezioni dovute ai contagi da Covid19 che in queste ultime settimane hanno pressoché dimezzato gli effettivi del servizio cimiteriale. Pure gli uffici per il rilascio della documentazione avrebbero bisogno di un rinforzo di altri impiegati, poiché dopo le chiusure al pubblico e il passaggio alla modalità online, si sono allungati notevolmente i tempi di lavorazione delle pratiche per la cremazione, anche in considerazione dell'aumentata richiesta di tale rito funebre. Di nuovo rilanciamo l'allarme degli imprenditori delle agenzie funebri che, registrando contagiati tra i loro operatori incaricati di presentare la documentazione per le pratiche cimiteriali, chiedono da tempo l'inserimento nella programmazione delle vaccinazioni per le categorie professionali a rischio, sia del loro personale che dei dipendenti Ama di questo servizio", concludono Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio, Francesco Figliomeni (Fd'I) vice presidente dell'Assemblea capitolina. (Com)