Messico: covid, ricevute altre 667mila dosi del vaccino Pfizer

- Il Messico ha ricevuto oggi un nuovo carico di oltre 667mila dosi di vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato dalla Pfizer in collaborazione con l'istituto di ricerca Biontech. La nuova fornitura, arrivata in quattro voli distinti provenienti dal Belgio, segue i sei milioni di dosi ricevuti della Pfizer la settimana scorsa e i 600mila flaconi sbarcati il 9 marzo. Il prossimo lotto da altre 658mila dosi, ha assicurato Ebrard, è atteso per il prossimo 23 marzo. Sabato scorso a Città del Messico era stato consegnato il più grande carico di prodotti contro la covid, un milione di vaccini della casa farmaceutica cinese SinoVac. (segue) (Mec)