Messico: covid, ricevute altre 667mila dosi del vaccino Pfizer (2)

- Oggi il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, ha assicurato inoltre che le trattative con gli Stati Uniti per ottenere vaccini contro il nuovo coronavirus sono "a un buon punto" e che Washington potrebbe dare una risposta venerdì. "Il negoziato con gli Stati Uniti, che è seguito alla conversazione tra i presidenti Andres Manuel Lopez Obrador e Joe Biden procede molto bene", ha detto il ministro accompagnando la tradizionale conferenza stampa quotidiana del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. "I dettagli non li darò fino a quando le trattative non saranno terminate, ma sono ottimista", ha aggiunto. Il Messico ha sin qui stretto accordi per vaccini dalla Russia e dalla Cina ma non con direttamente gli Stati Uniti, il primo, storico partner commerciale. Le poche dosi di vaccino elaborate dall'azienda statunitense Pfizer sono state inviate direttamente dai laboratori in Europa. (segue) (Mec)