Covid: De Priamo -De Juliis (Fd'I), utilizziamo centri anziani Roma come poli vaccinali

- L'apertura di un ulteriore punto vaccinale "rappresenta sempre una tappa importante nella guerra contro il virus da Covid 19 in atto da oltre un anno". È quanto dichiarano in una nota Andrea De Priamo Capogruppo capitolino di Fd'I e Massimiliano De Juliis vice presidente del Consiglio al Municipio Roma IX Eur. "A causa di questa pandemia - spiegano - tutti i centri anziani della nostra città sono rimasti chiusi a seguito delle direttive imposte con decreto del presidente del Consiglio, per impedire eventuali contagi tra coloro che li frequentavano, a salvaguardia della salute di tutti. Come Fratelli d'Italia suggeriamo che questi luoghi, ad oggi spazi pubblici comunali inutilizzati, si potrebbero trasformare in centri per le vaccinazioni al fine di aumentare la platea degli immunizzati nella nostra città. Tutto potrebbe avvenire dopo precisi controlli e benestare da parte di personale tecnico qualificato: partirebbero così nuovi poli vaccinali che faciliterebbero l'accesso ai cittadini senza contare che lo sforzo che l'Amministrazione capitolina metterebbe in campo avrebbe enormi vantaggi per tutti a costo zero. Roma, ospitando la campagna vaccinale nei propri centri anziani, darebbe un notevole contributo per portare a termine il prima possibile il piano vaccini, un'arma fondamentale per poter fare uscire il nostro Paese da questo momento difficile".(Com)