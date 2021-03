Senato: Matrisciano (M5s), dopo ok assegno unico, da commissione via libera a direttiva salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’ok alla ddl delega sull’assegno unico universale, arriva il via libera sulla proposta di direttiva sul salario minimo in Ue. Sono numerosi i provvedimenti all’esame della commissione Lavoro del Senato, che continua a operare a ritmo serrato, fornendo stimoli e contributi importanti ai diversi provvedimenti oggetto d’esame. Entro domani completeremo l’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per arrivare, mi auguro, quanto prima a discutere del merito del decreto Sostegno, quanto mai urgente in tempi di nuove restrizioni per sostenere imprese e lavoratori, colpiti dalla crisi economica”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro del Senato Susy Matrisciano (M5s). “Ancora una volta rivolgo il mio ringraziamento ai componenti della Commissione per la capacità di sintesi mostrata e il lavoro svolto fin qui”, conclude. (Rin)