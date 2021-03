Ue: Amendola, non nascondiamo problemi, ma fatta tanta strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna nascondere "i problemi e i ritardi, i dati e la realtà, però guardiamo a quanta strada si è fatta e si sta facendo negli ultimi periodi, era impossibile parlarne due o tre anni fa. Un anno fa, quando partì questa pandemia, l’Europa aveva 27 politiche sanitarie nazionali, era una competenza che nessuno pensava di dare alla Ue". Lo ha detto a "Sky TG24" Economia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue, Vincenzo Amendola. "Si sono fatti passi avanti, abbiamo costruito un coordinamento e i Paesi si stanno muovendo insieme”, ha aggiunto. "Certo – ha proseguito -, ci sono stati ritardi e sovrastime. Ma oggi la presidente von der Leyen ha accelerato su Pfizer per aumentare le dosi. Nessuno deve negare l’evidenza, ma se non avessimo fatto questa strada tutti insieme. Addirittura stiamo producendo nel comparto Covax vaccini per i Paesi che sono più in difficoltà di noi, immaginate 27 Paesi che avessero trattato separatamente l’approvvigionamento, la produzione e la distribuzione. Anche il punto nodale - ha sottolineato - di aumentare la capacità produttiva e la ricerca fa parte di un’idea di autonomia strategica dell’Unione europea, che in questa fase drammatica dobbiamo maturare tutti insieme”. (Res)