Norvegia: autorità sanitarie Oslo critiche su "ottimismo" governo in merito a riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Norvegia esprime troppo ottimismo in merito alle riaperture, nel contesto della pandemia di coronavirus. Questa la posizione del Consiglio per la salute di Oslo, ripreso dal quotidiano norvegese “Aftenposten”. Le autorità sanitarie della capitale si dicono preoccupate per le stime ottimiste dell’esecutivo, che prevede una “riapertura” del Paese per l’estate. L’assessore per la salute di Oslo, Robert Steen, ha spiegato che “se tutto va come deve andare, e non è detto che sarà così, allora la popolazione adulta sarà vaccinata per l’estate”. “Temo che però tutto ciò sia un po’ ottimistico, specialmente considerando quanto accaduto negli ultimi giorni con il vaccino AstraZeneca”, ha aggiunto Steen. (Sts)