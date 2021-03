Tunisia: Qalb Tounes, processo politico “per eccellenza” a carico di Karoui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia è in corso un processo politico “per eccellenza” a carico dell’imprenditore Nabil Karoui, presidente del partito politico Qalb Tounes ed ex candidato alla presidenza tunisina. Lo afferma un comunicato stampa diffuso oggi da Qalb Tounes, in cui la formazione politica esprime “profonda preoccupazione per gli esiti del fascicolo” e definisce l’imprenditore un “prigioniero politico”. Lo scorso 10 marzo, Habib Torkhani, procuratore aggiunto della Corte di appello di Tunisi e suo portavoce, ha dichiarato che la camera d’accusa del polo giudiziario finanziario ha deciso di annullare la decisione del giudice istruttore relativa alla liberazione su cauzione dell’imprenditore. L’imprenditore e politico tunisino resterà dunque in carcere. Secondo la nota diffusa oggi da Qalb Tounes, il caso deve essere tenuto lontano da ogni tensione politica e devono essere rispettati i requisiti del giusto processo. "Il partito avvierà un movimento di protesta pacifica nel quadro delle leggi in vigore per difendere le prove dell'assoluzione di Karoui e chiedere un processo equo", si legge nella dichiarazione. Il partito ha messo in guardia dai rischi provenienti dal processo sui social media contro Karoui, chiedendo che l’imprenditore sia giudicato soltanto dalla giustizia. (segue) (Tut)